Los 3 pilotos que pueden REEMPLAZAR a Checo en Red Bull

Sergio Pérez está teniendo una racha particularmente mala en Red Bull Racing, y se dice que esto pronto activará una cláusula de desempeño que permitirá al equipo despedirse anticipadamente del mexicano. Pero, ¿qué pilotos podrían subirse al habitáculo junto a Max Verstappen a mitad de temporada?

Sergio Pérez firmó recientemente una extensión de contrato por dos años con Red Bull Racing, con el que seguiría siendo compañero de equipo de Max Verstappen hasta finales de 2026.

Sin embargo, el piloto de 34 años está teniendo una racha especialmente mala en la Fórmula 1, por lo que la formación austriaca tendría la oportunidad de romper con el tapatío tras el Gran Premio de Bélgica.

El director general de Red Bull, Helmut Marko, insinuó anteriormente que se habían incluido cláusulas de rendimiento en el contrato de Pérez, y más información sobre lo que implicarían exactamente apareció en los medios durante el fin de semana de carreras en Gran Bretaña.

Por ejemplo, varios sitios escribieron que si Pérez está a más de cien puntos de Verstappen después del Gran Premio de Bélgica, el La dirección de Red Bull Racing puede optar por sustituir al mexicano.

La desventaja de Pérez respecto al holandés es actualmente de 137 puntos. Por lo tanto, la posibilidad de que el veterano aún pueda hacer esto bien parece pequeña. La próxima carrera del calendario es el Gran Premio de Hungría, seguido del Gran Premio de Bélgica. Incluso si Verstappen no anota dos veces, Pérez debe sumar 37 puntos en dos carreras.

Mirando los quince puntos que el mexicano ha anotado en total en las últimas seis carreras, puede ser una historia difícil.

Quién podría entrar en lugar de Checo Pérez?

Motorsport.com también informa que otra cláusula establece que Pérez no podrá estar a más de cinco puestos de Verstappen después de Bélgica.

No está claro si se trata de no más de cinco puestos por detrás en el campeonato o de no más de cinco puestos por detrás en tres carreras consecutivas. En ambos casos, a Pérez no le va bien.

De activarse las cláusulas pertinentes, esto no significa que necesariamente el mexicano vaya a ser echado a la calle, pero la alta dirección de Red Bull tendrá la opción de intervenir.

La posibilidad más obvia es definitivamente Yuki Tsunoda. El japonés lleva años conduciendo para el equipo hermano Visa Cash App RB, donde recientemente amplió su contrato por un año más. Tsunoda ha logrado mantener a su compañero Daniel Ricciardo detrás de él con bastante facilidad esta temporada y ha mostrado un crecimiento estable en los últimos años.

Además, no es ningún secreto que Red Bull tiene la intención de permitir que el piloto de 24 años pase a Red Bull Racing, siempre que su desempeño sea lo suficientemente bueno.

Inmediatamente abriría la puerta de Red Bull a Liam Lawson. El neozelandés de 22 años impresionó con sus apariciones en VCARB la temporada pasada, y Marko ya ha prometido varias veces que lo veremos pronto en la parrilla de Fórmula 1.

Parece obvio que Lawson reemplazará al decepcionante Ricciardo a partir de 2025, pero si Tsunoda asciende después de Bélgica, Lawson podría intervenir a mitad de temporada y, por lo tanto, comenzar la temporada 2025 bien preparado.

Liam Lawson

Red Bull también puede optar por colocar inmediatamente a Lawson junto a Verstappen, dejando así la alineación de VCARB sin cambios. Esto es menos probable que el escenario anterior, porque Tsunoda tiene mucha más experiencia en la Fórmula 1 y actualmente está haciendo una buena temporada.

Esto significaría inmediatamente el final de la historia de Pérez con la familia Red Bull, porque el mexicano no podría terminar la temporada en VCARB, donde esto sería posible en el escenario anterior, a expensas de Lawson.

Daniel Ricciardo

La tercera y menos probable posibilidad es que Daniel Ricciardo ocupe el asiento de Pérez. Ricciardo regresó a la Fórmula 1 a mitad de la temporada 2023 como reemplazo de Nyck de Vries, con la esperanza del jefe del equipo Red Bull Racing,

Christian Horner, de poder reemplazar a Pérez en la superpotencia si las actuaciones comenzaban a decepcionar nuevamente.

Sin embargo, el futuro del propio Ricciardo está actualmente en discusión, porque actualmente no le va bien en VCARB. Por tanto, un ascenso a Red Bull Racing parece muy poco probable.

