Sergio Pérez terminó como el piloto más rápido de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Bahréin.

El mexicano hizo un tiempo de 1:32.758, superando las marcas de Fernando Alonso y Max Verstappen.

El piloto asturiano finalizó 2° y superó al bicampeón de Red Bull. Alonso quedó a 0.438 segundos del tiempo marcado por el mexicano y confirma el gran rendimiento del equipo británico, quienes no habían terminado en el Top 3 de ninguna sesión en 2022.

Carlos Sainz tuvo un susto importante y terminó muy abajo en el tablero de tiempos, ya que algunos problemas de la Scuderia le impidieron rodar más tiempo en pista.

Lando Norris y Charles Leclerc cerraron el Top 5 de la FP1.

FP1 CLASSIFICATION



It's @SChecoPerez who tops our first session of 2023! 👊#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/eESOoqgOJ3