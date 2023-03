Carlos Sainz sufrió un importante trompo que lo sacó de la pista durante la FP1 del Gran Premio de Bahréin.

El español se salió entre las curvas 9 y 10 del International Bahrain Circuit, mientras corrían los últimos 20 minutos de la primera sesión de prácticas.

La Scuderia mostró algunas dificultades durante la FP1 y no pudo acercarse a los tiempos marcados por los Red Bull de Checo Pérez y Max Verstappen.

El piloto español declaró que "algo raro pasó en la parte derecha" y tuvo que pasar inmediatamente a boxes a cambiar los neumáticos por la importante bloqueada que tuvo.

A continuación puedes ver el video del trompo de Carlos en Bahréin:

Carlos Sainz finds himself in a spin during FP1 🔁🫣#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/QNk0r5CYFU