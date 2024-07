¡Red Bull hace cambio HISTÓRICO para Silverstone!

Red Bull presentó un cambio histórico en sus autos para disputar el próximo Gran Premio de Reino Unido 2024 de la Fórmula 1.

La selección austriaca reveló en las redes sociales los colores del RB20 para Silverstone con un vídeo. El diseño viene de la mano de un aficionado y en este caso Chalaj Suvanish. Es una de las tres decoraciones especiales que Red Bull Racing utilizará este año.

IT'S HERE 🔥 The RB20 has had a Stallion Red makeover ahead of the #BritishGP 🇬🇧#F1 || #RedBullRacing