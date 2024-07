¡Hamilton busca COMPRAR un equipo!

Lewis Hamilton, podría expandir sus horizontes más allá del deporte comprando otro equipo de deportes de motor.

La noticia sobre la posible compra de Hamilton surgió justo después del Gran Premio de Austria el fin de semana pasado, donde el siete veces campeón atravesó un momento difícil.

Hamilton llegó al evento del Red Bull Ring muy animado después de conseguir su primer podio de la temporada en Barcelona la semana anterior.

Sin embargo, después de ver a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, conseguir una dramática victoria, calificó su propia actuación como impactante después de regresar a casa en P4.

El piloto de 39 años se embarcará en un nuevo desafío en Ferrari el próximo año, pero también parece que está buscando oportunidades interesantes fuera del mundo de la F1.

Lewis Hamilton cambiará Mercedes por Ferrari la próxima temporada

Lewis Hamilton se ha sentido frustrado con sus resultados en la F1 en 2024

< h2>¿Qué equipo motor busca comprar Lewis Hamilton?

Según The Race, Hamilton ha iniciado conversaciones con Gresini Racing sobre la compra de la Ducati satélite Equipo de MotoGP.

El informe afirma que Hamilton ya ha hecho averiguaciones para adquirir el equipo, que tiene al seis veces campeón Marc Márquez en sus libros, y se cree que un miembro de su círculo íntimo estuvo presente en la carrera holandesa del fin de semana pasado. Contrarreloj en Assen.

Un paso a MotoGP no sería la primera vez que Hamilton da un paso en el mundo del ciclismo, ya que anteriormente montó la Yamaha M1 de Valentino Rossi en un evento patrocinado en 2019.

Hamilton posee varias motocicletas y fue visto conduciendo en Mónaco esta temporada

Hablando en ese momento, la ex estrella de McLaren dijo: “Siempre me han gustado las motos, cuando era más joven quería correr bicicletas, no autos, pero mi papá no me dejaba: ¡decía que eran demasiado peligrosos!"

“Me metió en cuatro ruedas en lugar de dos. Fue la elección correcta porque si hubiera corrido durante el tiempo que Valentino Rossi estuvo allí, no habría tenido tanto éxito", agregó.

“Desde que estoy en la Fórmula 1, tengo una superbike y me gusta hacer algunos días en pista. Es fascinante: ofrece una perspectiva diferente”, finalizó.