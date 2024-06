Norris revela la EXCUSA que le afectó en España

Lando Norris explicó cómo afectó el incendio que causó grandes preocupaciones en todo el staff del equipo.

Norris aún así consiguió la segunda pole position de su carrera en el Gran Premio de España después de un día increíblemente caótico. El británico logró vencer al actual campeón mundial Max Verstappen por sólo 0,020 milisegundos después de un increíble segundo sector.

El holandés se había beneficiado del rebufo de su Red Bull su compañero de equipo Sergio Pérez, pero Norris utilizó un remolque de Esteban Ocon de Alpine para ayudarlo en su última carrera en la Q3.

La pole de Norris es solo la segunda de su carrera (la anterior se remonta a 2021 en Sochi) en lo que ha sido un comienzo brillante de la temporada 2024 que le ha permitido conseguir su primera victoria en la F1. en Miami.

Lando Norris consiguió la pole position para el GP de España

El edificio de hospitalidad de McLaren se incendió el sábado por la mañana

¿Cuánto afectó el incendio a McLaren?

Fue un día lleno de acontecimientos para McLaren tanto dentro como fuera de la pista, ya que temprano el sábado por la mañana, justo antes de la FP3, la suite de hospitalidad del equipo se incendió.

El personal se vio obligado a evacuar el edificio, y un miembro del equipo fue trasladado al hospital como medida de precaución antes de ser dado de alta, y la hospitalidad quedó fuera de uso durante el resto del fin de semana.

Hablando con Sky Sports después de su vuelta de la pole, Norris explicó cómo el incendio del equipo afectó su preparación para el día.

"Lo mejor es que todos están sanos y salvos. Esa es la mejor noticia. Un susto para todo el equipo y nunca una cosa agradable", dijo.

"Simplemente fue un día más estresante de lo que me hubiera gustado. Perdí mis zapatos, pero eso fue lo más malo para mí.

"Simplemente diferente. No he estado en mi habitación normal, por lo que no pude relajarme tanto como lo hago normalmente. Muchos de los equipos han sido muy amables con nosotros al ayudarnos. Es una pena que no podamos usarlo durante el resto del fin de semana."