Alonso hace URGENTE exigencia a Aston Martin

Fernando Alonso hizo un urgente llamado a Aston Martin tras su desastroso viernes de entrenamientos libres rumbo al siguiente Gran Premio de España 2024 de la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por Motor.es, el corredor bicampeón del mundo se pronunció sobre los problemas que sufrió en Barcelona: "El balance ha sido difícil, y todos hemos tenido un nivel bajo de adherencia, pero necesitamos encontrar más ritmo para mañana.

"Hoy hemos sido decimocuartos y decimoséptimos, lo que no es muy bueno por el momento. Necesitamos encontrar algo esta noche Creo que tenemos muchos Bakus, Miamis, Las Vegas… Quizás ahora haya seis o siete circuitos como Barcelona, y dieciocho diferentes.

"Así que has de compensar. No parece que no estamos en la ventana del coche, así que tenemos trabajo que hacer. Necesitamos encontrar más ritmo para mañana", finalizó.

La temporada de Aston parece que va de mal, en peor. Ninguna de las mejoras traídas al AMR24 han funcionado como esperaban y ahora el auto verde parece estar mucho más cerca del mediocampo, que de los líderes.

El equipo de Lawrence Stroll dejó de pensar en victorias, o simplemente podios, para luchar por obtener los últimos puntos de cada Gran Premio. Afortunadamente para ellos, Fernando firmó una renovación por dos años más.

¿Cómo quedó la FP2 del Gran Premio de España?

Sergio Pérez y Fernando Alonso tuvieron un muy preocupante resultado en el segundo entrenamiento rumbo al Gran Premio de España 2024.

El mexicano siguió con problemas en su RB20 y no pudo pasar del decimotercer mejor tiempo de la práctica número dos. Por otro lado, las mejoras no parecen funcionar en Aston Martin y Fernando Alonso quedó en el 14º.

Lewis Hamilton se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:13.264 segundos. Seguido de él, llegó Carlos Sainz con solamente 0.022 y Lando Norris con 0.055.

Pierre Gasly sorprendió y se metió en el cuarto lugar. Finalmente, Max Verstappen finalizó quinto y confirmó que los problemas continúan para Red Bull Racing.

Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Esteban Ocon y Kevin Magnussen completaron al Top 10 de la segunda sesión del fin de semana en Barcelona.

