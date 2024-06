Sainz rompe el SILENCIO sobre su salida de Ferrari

Carlos Sainz ha roto el silencio sobre todo lo que sucedió ahora que tendrá que salir de Ferrari.

Carlos ha vivido una temporada muy atípica, ha conocido desde antes de comenzar la temporada que su tiempo con Ferrari estaba terminado.

Sainz dejará Ferrari al finalizar la temporada 2024, esto debido a la llegada de Lewis Hamilton a la Scuderia desde Mercedes, en lo que significó uno de los fichajes o el fichaje más relevante de toda la historia de la Fórmula 1.

En entrevista para el programa español El Hormiguero, Carlos explicó como lidió con esa incómoda situación en el momento que se enteró de ello y cómo lo puede ver ahora a meses después que se dio dicho suceso.

Relacionado: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su situación con Ferrari?

"Obviamente no te lo tomas bien, a ninguno le gusta que le digan que no quieren continuar contigo. A nadie le gusta que le dejen, pues a mí me dejaron en Febrero por así decirlo y me siento mal", declaró.

"Obviamente yo venía de hacer años muy buenos en Ferrari empecé a darle muy bien empezar ya ganando, pero pues ha habido un siete veces campeón del mundo que se llama Lewis Hamilton que quería venir a Ferrari y le han hecho hueco en Ferrari, contra eso, pues tampoco se puede hacer mucho así que me lo tomo con filosofía y lo intentó aceptarlo de la mejor manera posible", reconoció.

"También lo encuentro como una oportunidad futuro para otras oportunidades, otros momentos, sigo queriendo ser campeón del mundo, sigo queriendo ganar carreras y voy a por ello", finalizó Carlos.