Sainz confiesa su mayor ARREPENTIMIENTO en la F1

Carlos Sainz ha revelado que a lo largo de sus años en la Fórmula 1 tiene algunos arrepentimientos y problemas de personalidad que ha tratado de mejorar con el tiempo.

El piloto aún de Ferrari está en búsqueda de su siguiente aventura en la Fórmula 1, pero si algo tiene claro en este momento es que hay ciertas cosas que haría de manera muy diferente.

Sainz charlo en entrevista para Nude Project Podcast, donde explicó la factura que le ha tomado estos años de carrera en el automovilismo.

Uno de los principales aprendizajes de Carlos a o largo de estos años ha sido el valorar los pequeños momentos valiosos así como el encontrar un espacio seguro para reunirse con sus seres queridos.

¿Cuál es el arrepentimiento de Carlos Sainz y sus problemas de personalidad?

"Me arrepiento de no disfrutar más las victorias, porque una vez que gano, no me la creo y sigo trabajando. Así me educaron, pero luego veo lo difícil que es ganar y que los buenos momentos son tan pocos que hay que disfrutarlos, divertirse, porque toda mi carrera he pecado de no disfrutar de todos los buenos momentos", explicó.

"Yo tengo dos problemas: No me gusta mucho el alcohol, entonces me cuesta divertirme o irme de fiesta, porque con 3 copas ya me voy volando o hay ocasiones que no me entra, no me emborracho nunca tampoco. Lo otro es que pues siendo una persona pública siempre te están mirando, no puedes solo desentenderte con tus amigos y no ser juzgado o ir a una discoteca sin problemas", mencionó.

"Si eres introvertido y eres famoso, como es mi caso, es un problema de verdad. A mi me pasa eso y ahora he notado que si me lo quiero pasar bien mejor en grupos reducidos o casero, a en algún lugar comercial, donde te mira, te piden fotos y demás", prosiguió.

"Por ello tomo mi gran reset, que son las 2 semanas de navidad, con mi familia y jugando padel o golf con mis amigos, para recargar energías, pero si pasan más de dos semanas ya necesito algo de carreras. Igual en verano, algún viaje con amigos, eso me hace desconectarme y poder disfrutar, también otra semana en familia", confesó.

"Al final los que son mis amigos de verdad, todos siguen en mi vida desde siempre, donde el Carlos introvertido deja de serlo, pero no se llenan más de las dos manos con ellos. Nos conocemos desde hace 20 años, y por ellos les dedico ese tiempo y ellos saben quiénes son", finalizó.