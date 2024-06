Sainz, CERCA de no estar en F1

Carlos Sainz ha revelado que estuvo cerca de no llegar a la Fórmula 1, todo gracias a Max Verstappen.

Aún sin llegar a ser el piloto campeón de la Fórmula 1, ya tapaba la carrera de algunos otros pilotos más que talentosos, como en este caso fue Sainz.

En entrevista para Nude Project Podcast, el piloto aún de Ferrari reflexionó sobre e tiempo en el que estuvo cerca de ni siquiera debutar en la Fórmula 1.

Carlos debutó con Toro Rosso, escudería hermana de Red Bull, sin embargo, eso estuvo cerca de no suceder, todo gracias a un viejo conocido de la parrilla actual.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre cómo casi no llega a la Fórmula 1?

"Hago buena trayectoria en karting, destaco a los 14-15 años siempre en top 3 de campeonatos, a partir de ahí, Red Bull me hace prueba para su academia de jóvenes pilotos", declaró.

"Si no eres parte de alguna academia de ellos, Ferrari ó Mclaren, tus opciones de llegar a F1 son remotas o tienes un padre con mucho dinero porque el salto de karts a fórmulas económicamente fue durísimo, afortunadamente a mi fichó Red Bull y me patrocinó", agregó.

"Me estaba yendo muy bien, subo categorías y en 2014 me dicen: 'Ó ganas o no subes a F1, dependiendo de cómo rindas'. En las Bull Series, empiezo a ganar muchas carreras y cerca de ganar la Bull Series que era el requisito para llegar a F1, Red Bull ficha a Max Verstappen y le suben al que sería mi potencial asiento, entonces hago lo que me piden en Red Bull y de la nada me quedo sin asiento de todos modos", destacó.

"Gané el campeonato y por suerte se abrió otro asiento de F1 que al final pudo terminar siendo para mí, pero fue algo que no sabía y que Red Bull tampoco lo tenía contemplado", finalizó.