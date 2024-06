Las INTRIGANTES palabras de McLaren sobre Sainz

McLaren ha dado su postura por la cual Carlos Sainz debe ser fichado cuanto antes y las cosas que el español puede aportar a una escudería.

Sainz ha recibido un importante impulso de parte de uno de sus ex equipos en la Fórmula 1, que no quieren ver a su ex piloto quedarse sin asiento de cara a la temporada 2025.

Después de que Ferrari anunciara que se deshará de Carlos Sainz al finalizar la temporada para hacerse de los servicios de Lewis Hamilton, dejando el futuro en el aire del español.

Con las renovaciones de Alonso y Checo, así como los movimientos de Ocon y Hulkenberg a otras escuderías, se han ido reduciendo las opciones para el madrileño, por lo que McLaren dio palabras de apoyo hacia Carlos.

¿Qué dijeron en McLaren sobre Carlos Sainz?

“Sainz es sin duda un piloto interesante, su habilidad más importante es su racionalidad. Piensa de antemano cómo conseguir el mejor tiempo de vuelta y cómo competir mejor. Combina eso con grandes instintos”, dijo el jefe de McLaren.

“Él siempre sabe cómo comunicar bien sus hallazgos. Realmente puedes hacer algo con eso como equipo. Creo que esas cualidades han sido muy importantes para nosotros”, concluyó.

Actualmente, las opciones de Sainz se centran entre Williams y Sauber (que próximamente se convertirá en Audi), por lo que debe ser pronto cuando el aún piloto de Ferrari elija a su nuevo equipo donde busca seguir siendo tan competitivo como lo ha sido ahora.