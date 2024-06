Sainz da importante actualización sobre el FUTURO en F1

Carlos Sainz se encuentra en un momento de incertidumbre en su carrera, ya que de momento sigue sin asiento para el siguiente año en la F1. Sin embargo, ha dado importantes pistas sobre ello.

Aprovechando que esta semana es la carrera de casa con el Gran Premio de España a disputarse este fin de semana, el español habló de cómo fue está actualmente su proceso de búsqueda para el siguiente año.

En entrevista para el programa El Hormiguero en España, Carlos explicó cuáles son los equipos que actualmente aún son opción para él en la temporada 2025.

Sorprendentemente, son bastantes más de los mencionados, que habían sido Audi y Williams únicamente, dejando ver que aún hay mucho por conocer de la historia.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su futuro en la Fórmula 1?

"Todavía tengo mis opciones encima de la mesa listas para tomar una decisión y la decisión la voy a tomar muy pronto, porque ya quiero quitármelo encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari", declaró.

"Ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro, este año tengo un coche que me permite hacer podios, me permite ganar alguna carrera y me quiero centrar en eso", agregó.

"Así es, que no te voy a engañar, todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene estoy en su lista, me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana. Sin embargo, no voy a firmar mañana y voy a tomarme un poco de calma decidir pronto y y cualquiera de esos equipos son una opción para mí", finalizó el español.