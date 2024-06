Nombran a Alonso el SUPERMAN de la F1

Fernando Alonso ha sido catalogado como el 'Superman' de la Fórmula 1 con su veteranía

Pedro de la Rosa se sincera sobre la edad de Alonso. El español ha sido aclamado como un hombre de acero de la vida real, y no hay signos de que su carrera en la F1 esté desacelerándose.

Alonso continúa desafiando las expectativas en la Fórmula 1, después de haber firmado una extensión de contrato con Aston Martin a principios de este año, lo que le permitirá competir más allá de su 45 cumpleaños.

Su longevidad en el deporte recuerda a otros pilotos de F1 mayores que se han enfrentado a los inevitables desafíos del envejecimiento.

¿Qué piensan otros pilotos sobre Alonso?

De la Rosa, compatriota español y actual embajador de Aston Martin, ha trabajado, conducido y entrenado con el piloto de 42 años durante muchos años. Sigue asombrado por el acondicionamiento físico y la dedicación de Alonso.

"El tipo se ha cuidado a sí mismo toda su vida, su vida ha sido el automovilismo. Ha estado durmiendo, comiendo, viviendo para el automovilismo y eso es lo que marca la diferencia. No llegas a los 40 en la Fórmula 1 si no te has cuidado al límite, y Fernando sí", explicó De la Rosa según RacingNews365.

"El hecho de que tenga casi 43 años, y que tendrá 45 cuando expire su nuevo contrato, y que todavía esté hablando de tal vez una extensión futura, creo que lo dice todo", agregó.

“Lo conozco desde su época en el karting y no veo el final. Y luego, es uno de esos personajes que, si en algún momento de su carrera ve que su rendimiento está bajando, inmediatamente querrá detenerse", añadió.

"Tenemos suerte de que Fernando esté en una edad en la que no solo busca él mismo, sino el beneficio del equipo, y esto es lo que realmente me impresiona de Alonso, tal vez este tipo sea Superman", finalizó.