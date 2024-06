Checo Pérez, ATACADO por compatriota de Max Verstappen

Frans Verschuur, compatriota de Max Verstappen, dice que no entiende la decisión de Red Bull Racing de ofrecerle a Sergio Pérez un contrato de dos años.

El jefe de equipo no entiende la decisión de Red Bull Racing: "Incomprensible que ese hombre tenga dos años contrato, es realmente cierto... Hace tanto daño que ni siquiera gana tanto", dijo el Race Café de Ziggo Sport.

"No obtiene ningún punto para el campeonato de constructores, así que eso también es un drama. Max tiene que hacerlo solo. Tuvo suerte [en Canadá] de que ambos autos Ferrari se retiraron, por lo que obtuvo el máximo de puntos allí.

"No lo entiendo. Entonces pon a Yuki. Cambia a los dos. Jos tampoco dice nada al respecto, no cree que eso sea muy importante. Por supuesto, todavía tiene los recursos a su alrededor.

"Ya tiene miedo del malestar dentro del equipo y tal vez trajeron a Pérez para recuperar esa paz, pero no me importa. No creo que sea una buena historia en absoluto", comentó.

Sergio Pérez teóricamente conducirá para Red Bull Racing hasta finales de 2026. El mexicano firmó recientemente un nuevo contrato por dos años, con el que también pilotará junto a Max Verstappen en 2025 y 2026.

Sin embargo, el equipo es un poco reservado sobre si se trata de un contrato real de dos años o de un contrato de un año con opción a otro año. Sin embargo, al igual que la temporada pasada, el veterano ha tenido un mal comienzo en la parte europea del calendario.

¿Por qué fue castigado Checo Pérez para el GP de España?

Sergio Pérez hizo un trompo durante el Gran Premio de Canadá, rompiéndose el alerón trasero y la suspensión. Luego, el mexicano regresó a boxes, mientras los escombros se desprendían de su RB20 y aterrizaban en la pista.

Los comisarios dictaminaron posteriormente que Pérez creó una situación insegura al continuar conduciendo su Red Bull averiado, por lo que le impusieron una penalización de tres puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de España, mientras que Red Bull Racing deberá pagar una multa de 25.000 euros.

Esto se debió a que el equipo ordenó a Pérez que regresara a boxes en un intento de evitar un coche de seguridad. Su compañero de equipo Max Verstappen estaba en cabeza en ese momento de la carrera.