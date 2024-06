La terrible justificación de Aston con el pésimo año de Alonso

Aston Martin dio una increíble justificación al terrible año que está teniendo Fernando Alonso y compañía.

En una charla con el Diario As, Mike Krack, jefe de equipo, habló sobre los problemas de la escudería en 2024: “El año pasado a estas alturas parecía que estábamos muy por delante de lo previsto (Alonso hizo ocho podios y terminó cuarto en el Mundial), y ahora por detrás.

"Con perspectiva, hay que valorar si hay progreso en el equipo. En 2023 estábamos mejor de lo que pensábamos, mejoras o empeoras en función de lo que hacen tus rivales, pero debes mantener tus propios objetivos. Juzgamos carrera a carrera, en Ímola se preguntaba si las mejoras no mejoraban el coche.

"A veces juzgamos demasiado rápido. Hay un plan en marcha, desarrollamos el equipo, no hay razones para ser negativos. No llevamos el alerón delantero en Mónaco por cuestiones logísticas, queríamos llegar a Montreal con una cantidad suficiente de piezas y no lo usamos en Mónaco por no arriesgar con incidentes.

“El coche es bastante difícil de pilotar. Necesitamos un coche más benigno, que sea más fácil extraer el potencial y dé más confianza. Teníamos algo así en el pasado y era más fácil para los pilotos. Si falta confianza, no puedes ir al máximo y te expones a las pequeñas diferencias de esta parrilla", apuntó.

El bicampeón del mundo sigue sin poder sumar su primer podio del año, luego de obtener hasta ocho en el campeonato pasado.

Se esperaba que este año se resolvieran los problemas de 2023; sin embargo, parece que se hicieron más graves y que también su desarrollo quedó muy lejos de otros como McLaren o Ferrari.

Mientras Lando Norris, Carlos Sainz y Charles Leclerc ya ganaron en este año, Fernando sigue luchando por meterse entre los primeros tres.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalué si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.