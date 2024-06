Carlos Sainz REVELA la verdad sobre su futuro en 2025

Carlos Sainz ha revelado que aún no ha firmado contrato con ningún equipo de Fórmula 1 como se ha reportado anteriormente.

Sainz aprovechó la rueda de prensa en Montreal para desmentir los reportes que lo colocaban con un contrato firmado con Williams y una fecha de presentación ya preparada ara antes del Gran Premio de España.

Sainz está viendo cómo se han ido reduciendo las opciones de equipos disponibles de asientos y el último de ellos fue la renovación de Checo Pérez con Red Bull, por lo que ya son pocas las opciones competitivas.

De entrada, se ubica sólo a Williams y Audi como candidatos fuertes para hacerse de los servicios del español, pero el madrileño aprovechó para explicar la situación de su carrera a futuro.

Relacionado: SE ACABÓ: Carlos Sainz FIRMA con su nuevo equipo

¿Qué dijo Carlos Sainz de su futuro en la Fórmula 1?

“Todas las opciones son buenas. Sobre Red Bull, ya lo sabía de hace bastante tiempo que no sería viable, así que no es nuevo. Lo único que puedo decir es que no hay nada cerrado. He visto artículos en los medios que dicen que he firmado", explicó.

"Me hace reír, hace meses decían que había firmado por Mercedes o Red Bull, y ahora eso obviamente no va a suceder. Ahora la gente dice que he firmado por Williams y me río", agregó.

"Porque esto luego no se castiga. No me refiero a los periodistas que estáis aquí, que estáis dentro de la F1 y sabéis cuando algo se ha firmado. Pero me preocupa que la gente pueda toparse de ese tipo de cosas", explicó.

"Cuando tenga algo que anunciar, seréis los primeros en saberlo y hablaré abiertamente. Puedo decir que todas las opciones que tengo encima de la mesa son buenas. Estoy feliz y orgulloso por poder escoger mi futuro en la F1, no creo que muchos pilotos tengan la oportunidad de elegir dónde van a correr los próximos dos o tres años", dijo Sainz al llegar a Montreal.

"Mi objetivo en la F1 es ganar, estar en la mejor posición posible. Todavía tengo un año de eso en Ferrari y me centraré en maximizar esa oportunidad, porque puedo estar en el podio o ganar cualquier carrera este año y eso me gusta", prosiguió.

"Todo lo que hay en los equipos que siempre es difícil de entender desde fuera. Pero desde dentro, todos tienen una razón para tomar las decisiones que toman. Es el pan de cada día, lo he visto en la F1 desde hace muchos años”, finalizó.