La ADVERTENCIA que no puede ignorar Sainz con su futuro

Carlos Sainz recibió una importante advertencia con su futuro en la Fórmula 1 y que no debería ignorar.

Ralf Schumacher, ex piloto, opinó en f1grandprix.motorionline.com sobre el próximo paso del corredor nacido en Madrid: "Yo preferiría al que me quiere al 100% (Audi). Le aconsejo encarecidamente a Carlos que no fiche por Williams, es un callejón sin salida.

"Hasta ahora, Williams me ha decepcionado mucho. El año pasado recogió ese impulso. Y si te molesta la situación actual, casi podrías decir que era reflejo del trabajo de Jost Capito.

"Desde entonces, han ido retrocediendo. Creo que tendría la mejor opción u oportunidad en Audi a largo plazo, debido a las conexiones de su padre con el grupo", aseguró.

Sin embargo, la última información apunta a que el corredor español ya habría firmado su nuevo contrato.

Todo apunta a que compartirá equipo con Alexander Albon, luego de perderse opciones en Red Bull, Mercedes o Aston Martin.

Solamente el tiempo dirá si la decisión de ignorar a Audi fue la correcta para el piloto nacido en Madrid.

Relacionado: SE ACABÓ: Carlos Sainz FIRMA con su nuevo equipo

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".