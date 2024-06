ADELANTAN la decisión de Sainz con su futuro

Han adelantado la decisión de Carlos Sainz con su futuro en la F1 tras la temporada 2024.

Al estar ocupado el puesto en Red Bull Racing tras la renovación a Sergio Pérez, para Carlos ha desaparecido otra oportunidad de un asiento en un equipo top. Al piloto español se le acaba el tiempo y las plazas se le van acabando poco a poco. David Croft cree saber hacia dónde se dirige Sainz.

En el podcast Sky Sports F1 se analiza la situación de Sainz y Croft cree saber dónde está el futuro del español: "James Vowles es una persona muy inspiradora. Tiene una estrategia, sabe que algo no como esto sucede de la noche a la mañana y sabe cómo vender un sueño.

"Se lo ha vendido a Alex Albon, que tiene mucha confianza en la unidad de potencia para 2026. ¿Puede conseguir también a Sainz? "Sí, puede hacerlo", dice el comentarista sobre el equipo de Williams.

"He hablado con el equipo de Sainz sobre esto y él tiene que elegir: Audi o Williams. No hay ninguna fecha límite. Eso ha salido en las noticias, pero no es cierto. No se trata de dinero, se trata de dónde ve Carlos su futuro.

"¿Ha tenido éxito en muchas áreas del automovilismo excepto en la Fórmula 1? ¿O tiene confianza en un equipo [Williams] que ha tenido mucho éxito en la Fórmula 1, pero que ha pasado por momentos difíciles en los últimos años? Creo que irá a Williams", dijo el comentarista.

A principios de año quedó claro que Lewis Hamilton no cumpliría su contrato con el equipo Mercedes antes de pasarse a Ferrari. Automáticamente, esto significó que Carlos sabía que debía retirarse después de esta temporada, ya que el equipo italiano está completamente concentrado en el joven Charles Leclerc.

El temprano anuncio del fichaje de Hamilton significó automáticamente que el nacido en Madrid tenía el tiempo necesario para encontrar un nuevo asiento de cara a 2025; sin embargo, cada vez se van llenando más plazas y con él no parece suceder nada concreto.

