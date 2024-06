Carlos Sainz y los 5 pilotos que podrían llegar a Alpine

Después de que se hiciera público que Esteban Ocon dejará Alpine, hay cinco candidatos al asiento, uno de ellos es Carlos Sainz.

Después de cinco temporadas, una victoria y una oleada de tensión dentro del equipo, Alpine ha anunciado que se separará del piloto Esteban Ocon al final de la campaña de Fórmula 1 de 2024.

El futuro del ex piloto de Force India con el equipo francés había sido objeto de intensas especulaciones en las últimas semanas, debido tanto a la caída del equipo en lo que va de temporada como al inexplicable choque de Ocon contra su compañero de equipo Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

El piloto de 27 años había sido anunciado como la gran esperanza del equipo para el futuro cuando firmó una extensión de contrato por tres años a mitad de la temporada 2021, poco antes de lograr su sorprendente primera victoria en Hungría.

Pero en los años siguientes se acumuló una tensión significativa entre ambas partes, y ahora Alpine está buscando un reemplazo. Entonces, ¿quiénes son los principales candidatos para el puesto vacante de Ocon?

¿Cuáles son los pilotos que pueden reemplazar a Esteban Ocon en Alpine?

Mick Schumacher

Schumacher ya tiene una relación de trabajo con Alpine, ya que actualmente es uno de los pilotos del equipo en el Campeonato Mundial de Resistencia. Además de su papel de hipercoche, sigue siendo un habitual del paddock de F1 como piloto de reserva oficial de Mercedes.

El joven de 25 años no logró impresionar en sus dos años en Haas, rodando al final del campo con un auto lamentable en 2021 antes de ser ampliamente superado por su compañero de equipo Kevin Magnussen en 2022.

Un piloto no probado que ha estado fuera de la parrilla durante dos años no representaría una opción ideal para Alpine, pero dada su caída en la parrilla en lo que va de 2024, es posible que no estén en condiciones de asegurar la firma de alguien con un título más ilustre. registro.

La posición de Schumacher en el negocio en general le da una mejor oportunidad que cualquier otra persona tal como están las cosas.

Jack Doohan

El australiano Doohan, de 21 años, forma parte del programa junior de Alpine desde 2022, dejando atrás un acuerdo similar con Red Bull para poder incorporarse al grupo propiedad de Renault.

Pasó dos temporadas completas compitiendo en Fórmula 2 entre 2022 y 2023, después de unirse a MP Motorsport en la misma categoría durante algunas carreras en 2021, logrando un total de seis victorias, cinco poles y 11 podios en 59 eventos. Su mejor resultado en la clasificación de la serie fue tercero en 2023.

La carrera juvenil de Doohan hasta ahora ha sido impresionante, aunque poco espectacular. Después de haber perdido a Oscar Piastri ante un rival de su programa junior en los últimos años, Alpine bien podría estar interesado en demostrar que todavía puede desarrollar su propio talento internamente.

Carlos Sainz

Sainz es el piloto más destacado de la parrilla cuyo futuro más allá de finales de 2024 aún no está asegurado. El español será reemplazado por Lewis Hamilton de Mercedes en Ferrari a partir de 2025 y aún no ha acordado una transferencia a otro lugar.

El piloto de 29 años ya corrió para Alpine en su versión anterior de Renault en 2017 y 2018, cuenta con tres victorias en su carrera en la F1 y seguramente estaría en lo más alto de la lista de deseos de Alpine si pudiera elegir entre los participantes.

Pero Sainz se ha mostrado interesante para Audi (que se hará cargo del equipo Sauber a partir de 2026 y ya ha asegurado el fichaje de Nico Hulkenberg para 2025) y Williams, además de tener posibilidades remotas de ocupar los asientos aún no reclamados de Mercedes en Red Bull junto a Max Verstappen.

La variedad de opciones de Sainz significa que es probable que Alpine esté muy abajo en su lista de destinos potenciales.

Zhou Guanyu

El primer piloto chino de F1 a tiempo completo formó parte del programa juvenil de Alpine antes de graduarse de F2 a F1 con el equipo Sauber en 2022.

Ahora en su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo, Zhou ha tenido dificultades para igualar las actuaciones de su compañero de equipo Valtteri Bottas después de un comienzo inicial prometedor junto al finlandés, y el fichaje de Hulkenberg significa que es probable que lo dejen de lado y, por lo tanto, esté disponible para el final de la temporada actual.

Es cuestionable si sus actuaciones hasta ahora han sido lo suficientemente buenas como para despertar el interés de Alpine, pero su disponibilidad, el respaldo de sus patrocinadores y su historial con el equipo podrían resultar atractivos.

Kevin Magnussen

Otro piloto que tiene historia con Alpine es Kevin Magnussen, el danés que corrió para el equipo junto a Jolyon Palmer cuando era conocido como Renault.

Desde entonces, el jugador de 31 años ha pilotado para Haas en dos etapas distintas, pero su futuro con el equipo es incierto debido a su pobre rendimiento en comparación con su actual compañero de equipo Hulkenberg, así como a una conducción muy errática y a veces peligrosa que le ha llevado a para él acumulando una cantidad significativa de puntos de penalización.

Una vez más, su disponibilidad, experiencia y probable voluntad de conducir para un equipo al final de la parrilla podrían convertirlo en una opción para Alpine, pero representaría, en el mejor de los casos, una apuesta externa.