¡TERRIBLES noticias para Checo en Red Bull!

Helmur Marko continúa con sus constantes ataques a Checo Pérez, ahora tras el Gran Premio de Emilia-Romagna, donde menciona que el mexicano tuvo un error garrafal.

El asesor de Red Bull Racing nunca se ha distinguido por ser una de las personas que más confían en la labor de Pérez, por lo que en cada oportunidad aprieta al tapatío con ciertos comentarios que están a veces hasta fuera de lugar.

Tras la carrera en Imola, donde Checo terminó en la octava posición de la misma, el austriaco aprovechó que fue el peor resultado de la temporada del piloto azteca para resurgir con sus criticas.

Debido a este resultado, Checo perdió la segunda posición del campeonato de pilotos contra Charles Leclerc, algo que no tiene nada contento al directivo del equipo con base en Milton Keynes.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre Checo Pérez?

“Sergio Pérez no rindió tan bien en Imola como en las anteriores carreras. Su rendimiento fue bueno hasta su accidente en la tercera sesión de entrenamientos, pero por desgracia luego cometió un error garrafal en la curva 7 durante la clasificación", detalló en su columna en Speedweek.

"El error le costó tres décimas de segundo, lo que significó que ‘Checo’ no pasara a la Q3″, agregó.

“Desde la undécima posición de la parrilla, la carrera estaba prácticamente acabada en una pista en la que es tan difícil adelantar. En cuanto a la estrategia, no tuvimos más remedio que salir con el neumático duro, pero como ya he dicho, el rendimiento del coche no era el adecuado”, mencionó.

Además, Marko aprovechó para destacar a otro piloto de la estructura de Red Bull, Yuki Tsunoda, que llegó a la décima posición del campeonato con Visa Cash App RB.

“Esto forma parte de una serie de excelentes actuaciones de Yuki, que con la excepción de China ha rendido todos los fines de semana. Ya casi no comete errores, está concentrado y trabaja bien con los ingenieros”, culminó Marko.

