¡McLaren anuncia ESPECTACULAR homenaje a Senna!

McLaren reveló el espectacular homenaje que hará a Ayrton Senna en el próximo Gran Premio de Mónaco.

La escudería de Woking anunció en sus redes sociales que llevarán un diseño especial en el monoplaza de Lando Norris y Oscar Piastri.

El MCL38 mostrará nuevos colores en las calles del principado. El auto mantiene el mismo diseño, pero las tonalidades han sido las que cambiaron.

En lugar del naranja papaya, negro y cromo; en McLaren llevarán el amarillo, verde y azul en honor al legendario piloto brasileño.

En el comunicado del anuncio, el equipo dijo: "En colaboración con la marca Senna y el socio principal oficial de McLaren Racing OKX, la campaña "McLaren SENNA presentada por OKX" celebra el increíble legado de carreras de Senna.

"La livery es un homenaje a él, recordando su vida y su impacto en McLaren y la Fórmula 1, treinta años después de su fallecimiento.

"El vibrante color amarillo, verde y azul se inspira en su icónico casco y aparecerá en el MCL38 durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco de 2024", anunciaron.

Recordar que el fin de semana pasado ya tuvimos varios momentos que recordaron al icono de Brasil y la historia de la F1. Sebastian Vettel condujo su McLaren MP4/4 y también organizó una carrera a pie en su honor. Por otro lado, Checo Pérez decidió usar un accesorio con los colores del país del piloto.

McLaren publicó una serie de videos e imágenes con el nuevo diseño que llevarán en el Gran Premio de Mónaco 2024 en homenaje a Ayrton Senna.

A continuación te mostramos todo el material que el equipo de Woking presentó al público para presumir de su impresionante homenaje.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM