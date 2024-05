La LEYENDA de la F1 que odia Alonso

Fernando Alonso durante su etapa en Ferrari llegó a odiar a Sebastian Vettel, eso según Ruth Buscombe, parte de la Scuderia en esa época.

La británica fue ingeniera de desarrollo de simulaciones en Ferrari, por lo que recordó esos años donde no lograron vencer a los austriacos por el dominio del piloto alemán.

Fernando Alonso terminó con dos subcampeonatos dentro de su etapa de Ferrari, lo que dejó un amargo sabor al piloto español que no pudo extender su número de títulos a cuatro.

Después de trabajar en la Fórmula 1, Buscombe ahora es parte de F1 TV, pero sus años en la parrilla los tuvo en Ferrari, justo en el momento de gloria de 'Seb'

Vettel logró cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013, venciendo en dos de ellos a Fernando nada más y nada menos que en la última carrera de la temporada, lo que generó tremendo malestar y frustración en Maranello.

¿Por qué Ferrari odiaba a Sebastian Vettel?

"No puedo decir suficientes cosas buenas sobre Sebastian, ya sea como persona humana o como piloto", ha comentado Buscombe en el podcast The Fast and The Curious.

"No podía imaginar que diez años después, cuando anunció su retirada, diría cosas buenas de él, porque en 2012, estaba en Ferrari y odiábamos a ese hombre", agregó.

"Él y el dedo eran lo peor, así que estábamos bastante emocionados cuando llegó al equipo años después", finalizó.