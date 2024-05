El SEVERO ataque de Sainz a Checo

Carlos Sainz no ha olvidado el Gran Premio de Miami y ha atacado severamente a Checo Pérez en Italia.

En el previo para el Gran Premio de Emilia Romagna, el español ha recordado el incidente de la arrancada en Miami, donde una audaz salida de Checo que sorprendió a algunos pilotos pero no fue sancionado, mientras una sanción tardía le costó s Sainz el cuarto lugar.

No bastaron dos semanas entre la carrera en Estados Unidos y la primer carrera europea ahora en el Circuito de Imola para que Sainz dejara atrás su rencor hacia Checo.

Carlos fue sancionado por la FIA tras un impacto con Óscar Piastri, hecho por el que perdió el 4° lugar y Checo Pérez se vio beneficiado al subir a dicha posición, bajando al español al quinto lugar que originalmente tenía el mexicano.

Relacionado: La JUSTIFICACIÓN al terrible rendimiento del compañero de Alonso

¿Qué dijo Carlos Sainz contra Checo Pérez?

La sanción molestó mucho a Sainz y no ha quitado el dedo del renglón en su critica al mexicano por haber realizado una peligrosa maniobra que pudo haber significado un choque para muchos pilotos, por lo que, ante los medios en Italia,cuestionanto a la FIA.

“Es difícil entender por qué nos penalizaron el fin de semana pasado. Está el ejemplo de Checo. Perdió el control del coche en la salida y casi se lleva a dos pilotos. Tuve que frenar para evitarle, no hubo contacto, pero me costó la carrera y no hubo penalización”, comentó Sainz.

“Cuando adelanté a Piastri perdí un poco el control y me penalizaron por ello. Dicen que no miran el resultado, pero aquí hay un ejemplo de que sí se hace. Checo no golpeó a nadie y por eso evitó la sanción, así que el resultado es parte de la sanción, algo que no entiendo ni acepto”, finalizó.