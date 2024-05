Amenazan a la F1 con cambio HISTÓRICO

La Fórmula 1 podría verse amenazada por un cambio histórico que seguramente levantará mucha polémica.

Stefano Domenicali, CEO de la categoría, habló con Motorsport de una serie de modificaciones que podría sufrir el serial: "Si las gasolinas sostenibles cumplirán con su deber, habrá que evaluar cuidadosamente si continuar con la hibridación o si habrá mejores soluciones disponibles.

“Hoy el límite máximo de carreras que puede componer un calendario es de 25, y por mi parte está la voluntad de mantenerlo. Ir más allá significaría poner en riesgo el momento positivo que estamos viviendo, caracterizado por una alta valorización de los acontecimientos gracias a los países que quisieran formar parte del calendario.

"En cuanto a la puntuación en las clasificaciones mundiales, ha habido una petición de algunos equipos para aumentar el acceso a los puntos más allá de la décima posición.

"Estamos haciendo simulaciones, pero como siempre ha ocurrido en el pasado cuando se modificó el sistema de asignación de puntos, hay que prestar mucha atención a las contraindicaciones. En la inmediatez todos están contentos, luego con el tiempo surgen las criticidades.

"Pero puedo decir que no tendremos un sistema que asigne puntos a todos los pilotos en el inicio. Los números nos dicen que los sprints de fin de semana gustan. Sabemos que también hay una parte de público más tradicionalista que sigue la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, y no le gusta especialmente este formato.

"En términos de atractivo no hay duda de que la ruta de sprint es la correcta. Creo que el cambio de formato introducido este año cumplió con las demandas de los “tradicionales” manteniendo la clasificación en la tarde del sábado y abriendo el parque cerrado después de la carrera de sprint", comentó.

Gracias al éxito reciente de la F1, se han anunciado nuevas carreras en Las Vegas y Madrid; sin embargo, recientemente se negaron los rumores de una posible competencia en Chicago.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o