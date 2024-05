La F1 anuncia TERRIBLES noticias para Red Bull

La Fórmula 1 lanzó una terrible noticia para las apariciones de Red Bull, equipo de Sergio Pérez y Max Verstappen, en el resto de la temporada.

Stefano Domenicali, CEO de la categoría, dijo lo siguiente para Motorsport: “Cuando un equipo tan fuerte sufre cambios en su interior, y lo digo sin ningún tipo de evaluación subjetiva, creo que es normal que pueda haber cambios en el equilibrio. "Está en la naturaleza de las cosas, no creo que diga nada extraño al destacar que el dominio puede no continuar en la forma que hemos visto hasta la fecha. La temporada en curso comenzó con Red Bull y Verstappen por delante de todos, pero me gustaría subrayar un aspecto.

"A menudo somos los iniciados los que manifestamos insufrimiento, diciendo que el campeonato está perdiendo interés, porque si miramos los números surge un escenario muy diferente.

"Registramos el agotado en casi todas las etapas del calendario, nunca ha habido tantos patrocinadores y tantos espectadores, y me parece francamente incompleto destacar datos discontinuos relacionados con la cuota de televisión.

"Digo esto porque hoy ha cambiado la forma de seguir un evento deportivo, no sólo un Gran Premio de Fórmula 1, el público mundial tiene diferentes plataformas a su disposición", apuntó.

McLaren ya venció a Red Bull en Miami y, aunque Lando Norris tuvo un poco de suerte con los daños que sufrió Verstappen, se han vuelto unos candidatos para pelear por las victorias.

Ahora en Imola, Ferrari y Aston Martin también llevarán mejoras y se sumarán al equipo británico para intentar acortar las distancias en la parte alta del Campeonato de Pilotos.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Miami 2024?

Aunque no hubo grandes cambias dentro del Top 10, las diferencias en la punta sí se han reducido considerablemente.

Leclerc y Sainz se han acercado peligrosamente a Checo por la P2, mientras que Norris se mantiene firme en quinto lugar tras su victoria.

A continuación, te mostramos todas las posiciones del Mundial de corredores tras la sexta carrera del Campeonato Mundial de la F1.

1- Max Verstappen - 136 pts

2. Sergio Pérez - 103 pts

3. Charles Leclerc - 98 pts

4. Carlos Sainz - 83 pts

5. Lando Norris - 83 pts

6. Oscar Piastri - 41 pts

7. George Russell - 37 pts

8. Fernando Alonso - 33 pts

9. Lewis Hamilton - 27 pts

10. Yuki Tsunoda - 14 pts

11. Lance Stroll - 7 pts

12. Oliver Bearman - 6 pts

13. Nico Hulkenberg - 6 pts

14. Daniel Ricciardo - 5 pts

15. Esteban Ocon - 1 pts

16. Kevin Magnussen - 1 pts

17. Alexander Albon - 0 pts

18. Guanyu Zhou - 0 pts

19. Pierre Gasly - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts