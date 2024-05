Nueva COMPARACIÓN entre Alonso y Hamilton

Frederick Vasseur ha comparado a Fernando Alonso con Lewis Hamilton respecto a lo que pueden aportar a un equipo de la Fórmula 1.

La temporada de Vasseur a cargo de Ferrari en 2024 está siendo más positiva de lo esperado, además, el primer gran golpe lo dio incluso antes de iniciarla, al asegurar el fichaje de Hamilton para 2025.

Con la llegada del siete veces campeón consolidada y el sismo que generó el considerado mayor fichaje de la historia de la Fórmula 1, Vasseur sólo debía tener un buen desarrollo para mantenerse como el mejor equipo de "el resto", sólo detrás de Ferrari, algo que ha logrado.

Si bien el jefe de equipo dejó claro que no fue nada difícil convencer a Lewis de unirse a ellos, ahora la reportada llegada de Adrian Newey al equipo de Maranello pondría un plan mucho más ambicioso en marcha.

La relación previa con el británico, fue un factor importante para convencer a Lewis, algo que también comparte Vasseur con Charles Leclerc, motivo por el cual Ferrari eligió deshacerse de Carlos Sainz.

Relacionado: Checo lanza EMOCIONANTES noticias para su futuro

¿Qué dijo Fred Vasseur sobre Lewis Hamilton y Fernando Alonso?

"Hamilton traerá sangre fresca en el sistema. Conozco su profesionalismo, no es que nuestros pilotos no lo tengan, pero Lewis tiene una visión diferente de las cosas y podemos beneficiarnos de ello. Junto con Fernando Alonso es uno de los pilotos más experimentados en la parrilla, el más ganador, tiene la mayor experiencia en el campo y también en ganar campeonatos", dijo para el diario italiano La Repubblica.

"Ciertamente traerá velocidad en la pista pero no solo eso. También aportará su conocimiento fuera del coche, sobre cómo abordar el fin de semana. Es alguien que sabe poner presión al equipo con el objetivo de alcanzar la excelencia. Eso nos impulsará mucho y de todos modos debemos recordar que ahora estamos mirando los detalles. Cualquier detalle o contribución individual puede marcar la diferencia", agregó.

"Honestamente, para nada difícil. Creo que lo tenía en mente desde hace siglos, y quizás este año por diversas razones, incluyendo el hecho de que tenía la opción de dejar Mercedes, que teníamos un asiento disponible y una buena relación, fue el momento adecuado para ambos. Todos los planetas se alinearon completamente por una vez. Creo que es una buena oportunidad para él y para nosotros", destacó.

"No, sigue bien. Cuando llegué a la F1 hace diez años, sabíamos que en algún momento podríamos ser competidores en algunos temas y sería un problema para la relación personal, pero también es cierto que hasta ahora nunca hemos sido rivales directos. El año pasado, nuestra primera batalla en pista, pero siempre hemos intentado separar el negocio de lo privado. No siempre es fácil, en este deporte es complicado dividir completamente las cosas", finalizó.