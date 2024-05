CONFIRMAN las sospechas de Alonso contra la FIA

Han confirmado las sospechas de Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, contra la FIA.

Hablando en el podcast de RacingNews365, Tom Coronel, piloto y experto, se pronunció sobre las acusaciones del español contra el organismo rector: "Así es como lo ve la FIA y por eso no creo que sea bueno.

"O deberías dejar que todo se relaje, pero no castigar a uno y no al otro. En eso tiene razón Alonso. Porque si Logan Sargeant hubiera hecho esto, ¿le habrían penalizado?”

“Entonces ya tienes tu respuesta: como eres siete veces campeón del mundo, no recibes la penalización. Entonces, por vivir en América, ser campeón del mundo o no ser español, no te sancionan. Eso no funciona y creo que la FIA no es coherente con las sanciones.

"Pensé que fue muy extraño el movimiento de Hamilton contra Alonso, especialmente para un campeón mundial. Sabes que el agarre no está ahí, sabes que el auto no va a girar en la curva allí y luego te pasas. Pensé que era demasiado arriesgado”, comentó.

El español acusó a la Federación internacional de Automovilismo de tomar decisiones sobre castigos tomando en cuenta la nacionalidad de los corredores.

El bicampeón del mundo lleva tiempo enfrentado contra el organismo y en el pasado reciente han tenido varias discusiones.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

