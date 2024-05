La reacción de Verstappen tras el SUSTO con Checo

Max Verstappen tuvo una imperdible reacción tras ver el susto que le sacó Sergio Pérez en el arranque del Gran Premio de Miami 2024.

El neerlandés terminó segundo en Florida detrás del flamante ganador de la carrera, Lando Norris. Por lo tanto, el holandés pudo subir al podio. En la sala previa a las ceremonias, Max reaccionó a las espectaculares acciones en carrera.

Justo antes de la ceremonia del podio, los tres primeros pilotos tienen la oportunidad de ponerse al día y recuperar el aliento. Al ver el momento en que Pérez casi lo elimina, el limburgués apenas se atrevió a mirar las imágenes. “¡Dios mío!”, gritó con una toalla en la cara.

Max's reaction to Checo almost taking him out at the start 😭💀pic.twitter.com/cU3ZTSVJNd