¡Lo ponen fuera de Aston Martin!

Han situado fuera a uno de los pilotos de Aston Martin en el futuro cercano, en medio de muchos rumores sobre posibles cambios en sus filas.

Durante una charla con Autosport, Koji Watanabe, director ejecutivo de Honda Racing Corporation, habló sobre la posibilidad de que Yuki Tsunoda reemplace a Lance Stroll: "No creo que haya cero posibilidades de que eso suceda, así que creo que existe la posibilidad de que eso suceda en este momento.

"Todavía no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin. Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído que Stroll haya sido confirmado. Tenemos que decidir sobre esto y tenemos que ver cuál es la situación entonces.

"Pero podemos apoyar a Yuki para que se convierta en un piloto de primer nivel, sí. Creo que sería una historia muy hermosa que Tsunoda primero desempeñara un papel activo en RB y luego fuera ascendido a Red Bull.

"Incluso si es después de que nos hayamos ido, nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los mejores equipos. Tsunoda se graduó en la escuela Honda Racing, por eso, desde el punto de vista de HRC, nuestro sueño es que los estudiantes de HRC puedan convertirse en los mejores pilotos.

"Por eso es muy importante que Yuki se convierta en un piloto de primer nivel en la Fórmula 1", finalizó.

Fernando recientemente renovó su contrato y firmó un fuerte compromiso con Aston Martin para los próximos años; sin embargo, dentro del equipo siguen recayendo en él la gran parte de los puntos que han sumado.

Esto es un tema importante para pelear por el Campeonato de Constructores en el futuro. Si no tienen dos corredores capaces de conseguir sumar unidades importantes constantemente, se convierte en un problema.

¿Cuántos puntos de Aston Martin hizo Fernando Alonso en 2023?

El asturiano logró anotar 206 unidades de las 280 que hizo en total Aston Martin. Esto representó el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería también fueron a nombre del español. Su escudería finalizó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, a 22 puntos de McLaren.