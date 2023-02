Aloisio Hernández

Jueves 23 Febrero 2023 08:27

Stoffel Vandoorne descartó que pueda ser quien reemplace a Lance Stroll y acompañe a Fernando Alonso en el próximo Gran Premio de Bahréin.

Todavía no está claro si Stroll se ha recuperado de su accidente de bicicleta a tiempo para comenzar la primera cerrera del año. Aston Martin ha dicho poco sobre la salud actual del canadiense y aún no ha indicado si estará listo.

Durante los días de prueba, el equipo optó por presentar a Felipe Drugovich como reemplazo del piloto de 24 años. El brasileño inmediatamente tuvo problemas al ingresar a la pista durante la sesión matinal del primer día de pruebas y provocó una bandera roja.

Drugovich durante el turno matutino en Bahréin

Tras algunos trabajos de reparación, el campeón de Fórmula 2 del año pasado pudo regresar y en la sesión de la tarde fue el turno de Alonso.

Opción lógica

En una conversación exclusiva con GPFans, Vandoorne analiza si podría reemplazar el canadiense, en caso de que Stroll no se hubiera recuperado a tiempo de sus heridas. "Probablemente no. Ahora estoy en Ciudad del Cabo y ahora Felipe Drugovich conduce los días de test en Bahréin.

"Entonces me parece lógico que haga la carrera, porque no puedo estar presente en el test", señaló. Este próximo fin de semana, el belga pilotará el E-Prix de Ciudad del Cabo y es por eso que no está presente en los días de test en Bahréin de momento.