Felipe Drugovich, piloto de Aston Martin, admitió que trató de ayudar lo máximo posible a Fernando Alonso durante la sesión matutina del primer día de pretemporada en Bahréin.

El brasileño tenía solo cuatro curvas antes de detenerse por un posible problema eléctrico, pero pudo volver a la pista para establecer el séptimo tiempo más rápido de la mañana.

Al hablar de su carrera, Drugovich dijo: "Creo que el 95 por ciento del automóvil es completamente nuevo.

"Entonces, el equipo, puedes sentir la energía, todos están presionando para dar el paso adelante, pero esta mañana realicé la mayoría de las pruebas aerodinámicas para tratar de ayudar a Fernando también", señaló.

