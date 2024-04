¿Fernando Alonso necesita un MEJOR compañero de equipo?

Lance Stroll se retrató negativamente durante el Gran Premio de China. Las críticas al piloto de Aston Martin no han sido amables en los últimos días. ¿Es hora de darle a Fernando Alonso un nuevo compañero de equipo?

El canadiense no es la cara más popular en la parrilla de Fórmula 1, pero el piloto de 25 años sin duda no ganó seguidores el pasado domingo en el Circuito Internacional de Shanghai.

El piloto de Aston Martin se estrelló contra la parte trasera del coche RB de Daniel Ricciardo justo antes de la reanudación después de que un coche de seguridad entrara en la curva cerrada, poniendo fin tanto a su propia carrera como a la del australiano.

Lance Stroll was able to crash into Ricciardo under the safety car



AND he tries to blame others for it pic.twitter.com/eG0eobrSi3