Power Rankings GP Miami: Norris se CORONA, Alonso y Sainz entran de MILAGRO

Lando Norris ha logrado por fin una victoria como piloto de Fórmula 1, lo que le ha significado estar de nuevo lo más alto de los Power Rankings, dejando a Checo Pérez fuera del listado y a Max Verstappen fuera del podio.

Norris rompió su sequía de victorias en una entretenida carrera de principio a fin en Miami, donde un auto de seguridad le permitió al británico asegurar su victoria y dejar relegados a los Red Bull.

Por otro lado, la gran novedad es que Verstappen no terminó ni siquiera dentro del podio de los 3 mejores pilotos.

Norris obtuvo un 9.4 de calificación para poder repetir como ganador de los power rankings, superando a Yuki Tsunoda y Oscar Piastri que lograron un 8.4. En el caso de los hispanos fue un mal ranking, ya que Carlos Sainz y Fernando Alonso muy apenas entraron en las últimas posiciones mientras Checo Pérez se quedó fuera.

Un panel de cinco expertos seleccionados el sitio oficial de la Fórmula 1 valoran la actuación de cada piloto y les puntúan con hasta diez puntos por su rendimiento a lo largo del fin de semana, sin tener en cuenta el coche que pilotan. Los puntos de los expertos se combinan posteriormente para crear la puntuación de cada carrera.

1. Lando Norris: 9.4

2. Oscar Piastri: 8.4

2. Yuki Tsunoda: 8.4

4. Max Verstappen: 8

5. Charles Leclerc: 7,8

5. Lewis Hamilton: 7.8

7. Esteban Ocon: 7.6

8. Carlos Sainz: 7

10. Nico Hülkenberg: 6.8

10. Fernando Alonso: 6.8

The scores are in ⚡️



The @aramco Power Rankings for Miami 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/UjAUVd7f6b