Alonso demuestra su MAGIA de nuevo

Fernando Alonso ha realizado una de las salvadas más impresionantes de la temporada durante el Gran Premio de China al salvar un accidente en la última curva de la pista.

El Gran Premio de China nos dejó destellos de las grandes habilidades de manejo de Alonso, tanto para defender, como para atacar y finalmente para salvar un posible accidente.

El show de Fernando con Aston Martin continúa y a sus 42 años su ambición y competitividad no ha parado, logrando sacar de nuevo aún más de lo que el AMR24 le puede ofrecer.

En el Circuito Internacional de Shangai Alonso terminó en la séptima posición, pero su carrera tuvo muchos puntos altos de conducción propia, simplemente el auto no fue suficiente.

¿Cuál fue la espectacular maniobra de Fernando Alonso en China?

En un importante intento de superar su posición, el tráfico pesado de la carrera, y más concretamente el Mercedes de Lewis Hamilton le provocaron un importante susto.

Durante la curva 49 de la pista, Fernando utilizó el DRS y perdió por un instante el control del monoplaza cerca de la grava, misma que provocó anteriormente el accidente de Carlos Sainz, pero para fortuna de Aston Martin, el colmillo de su piloto es bastante más largo y retorcido que el de su compatriota.

Pedro de la Rosa, expiloto y asesor de Aston Martin, alabó la hazaña del piloto durante la misma retransmisión de la carrera después de observar cómo Fernando evitó el accidente.

Con un temple de acero, el español recuperó la dirección del auto y pudo superar tanto a Hamilton como a Piastri para ponerse en la séptima posición y además llevarse el punto extra de la vuelta rápida.

You won't see a better save all season! 🤯#F1 #ChineseGP @alo_oficial pic.twitter.com/NUMuqam46n