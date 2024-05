¡PROBLEMAS para Red Bull en Miami!

Max Verstappen reveló diferentes problemas a lo largo de la sesión de clasificación de la carrera Sprint de Miami.

Max consiguió la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Miami el viernes, pero no estaba nada satisfecho con cómo transcurrió la sesión.

Desde problemas sobre cómo se sintió el coche y cómo parece estar el equipo en términos de equilibrio del coche después del viernes molestaron al holandés.

Después de clasificarse para la carrera de velocidad, Verstappen declaró que no estaba satisfecho con su clasificación.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre la clasificación sprint?

"Para ser honesto, me sentí muy mal. Quizás la última sesión fue muy difícil, especialmente para hacer funcionar los neumáticos. En SQ2 no me sentí muy bien [en el auto] y en SQ3 sentí casi lo mismo para mí", declaró a Naomi Schiff después de las sesiones.

"No mejoré mucho con el neumático blando, pero de alguna manera llegamos primeros. Creo que está bien, pero no fue divertido conducir el auto hoy", agregó.

"Durante los entrenamientos me sentí bien y me sentí cómodo, pero no. Todo en la clasificación", destacó.

"No tengo idea que pasará el sábado, puede que tenga algo que ver con el trazado del circuito. Después del entrenamiento me sentí bien y confiaba en que podríamos luchar por la pole, pero luego no me sentí así en la clasificación", mencionó.

"Afortunadamente, aún así obtuve el primer lugar. No sé qué pasó con esos otros autos en la última vuelta", finalizó.