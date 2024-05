BOMBAZO de Checo sobre su futuro

Sergio Pérez soltó una importante bomba sobre su futuro en la Fórmula 1 con Red Bull Racing.

En declaraciones recogidas por ESPN, el corredor mexicano declaró lo siguiente: "Ya hemos estado hablando, no hay nada firmado, hasta que no haya nada firmado todo está abierto, todo es una opción, ahora te diría que no es mi prioridad.

"Sé que mi futuro se tiene que definir relativamente pronto, por cómo está el mercado, quizá más pronto de lo que quisiera. Así está el mercado, así está hoy en día y será cuestión de algunas carreras para conocer mi futuro, pero por ese lado estoy tranquilo.

"El mercado está llegando a un momento donde no puedes esperar mucho, tienes que saber tu futuro relativamente pronto, porque hay mucho movimiento en el mercado de pilotos, nada ha cambiado, no hay nada firmado, todo es opción.

“Al final del día, Christian Horner dice las cosas de broma, sabe perfectamente cómo somos los pilotos la gente que trabaja con nosotros, al final, el contrato es solamente un papel, no estás por un papel, sino por tus resultados, tus años de preparación, ya después de 14 temporadas a lo que aspiras es eso, preparar tu fin de semana lo máximo posible, buscar los resultados e impulsar al equipo", comentó.

El mexicano es uno de los corredores que no tiene equipo para la temporada 2025. Se ha hablado de rumores sobre que sería sustituido por Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Carlos Sainz o Yuki Tsunoda.

De momento, Alonso y Ricciardo han quedado descartados y el corredor japonés parece que podría mirar a otros lados. El gran "rival" de Checo parece que es Carlos; sin embargo, si sucede una sorpresiva salida de Max Verstappen incluso el español y el mexicano podrían compartir equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.