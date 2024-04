Sale a luz ESPECTACULAR secreto de Alonso

Fernando Alonso vivió un susto enorme durante el Gran Premio de China de F1 y ahora reveló el secreto detrás de aquella espectacular maniobra.

En su historia de Instagram, el piloto de 42 años desvela que en su tiempo libre participa en rallycross, una rama del automovilismo en la que ir de lado es un requisito.

“La voluntad de triunfar es importante, pero aún más importante es la voluntad de prepararse”, se lee en el texto que acompaña a la publicación, una cita del renombrado entrenador de baloncesto Bob Knight.

El dos veces campeón del mundo tuvo un fin de semana complicado en el Circuito Internacional de Shanghai. Se clasificó tercero para el Sprint del sábado y luchó durante mucho tiempo por el podio. Cuando fue adelantado por Carlos Sainz, intentó recuperar la posición.

Se produjo un contacto y Alonso se retiró con un pinchazo. También empezó el Gran Premio del domingo desde la tercera posición, el español superó a Sergio Pérez por la segunda posición; sin embargo, un coche de seguridad a mitad de carrera arruinó la estrategia de Aston Martin.

Alonso tuvo que hacer dos stints después de la reanudación, uno con blandos y otro con medios, en lugar de un stint con el neumático duro y, por lo tanto, tuvo que recuperar el tiempo de una parada adicional en boxes. Llegó desde el sexto lugar en la vuelta 44 de 56 y se quedó muy atrás.

Gracias a las gomas nuevas, pudo encontrar el camino hacia la cabeza y finalmente cruzó la línea de meta en séptima posición. Lo más destacado de su carrera de adelantamiento fue un enorme derrape a la salida de la última curva, mientras perseguía a Lewis Hamilton.

La rueda trasera derecha del Aston Martin acabó en la grava y Alonso tuvo que girar el volante más de 180° hacia la derecha para evitar patinar.

