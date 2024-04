Red Bull TRUENA contra Aston Martin

Daniel Ricciardo está completamente harto de Lance Stroll tras su eliminación durante el Gran Premio de China y no ha dudado en insultar al canadiense y desatar su furia contra el Aston Martin.

El australiano se disponía a empezar el siguiente stint de carrera tras la neutralización, pero fue golpeado por detrás por el Aston Martin de Stroll.

Para Ricciardo fue otra decepción más en la temporada 2024, en la que todavía tiene dificultades para coger velocidad. El australiano recibió un nuevo chasis este fin de semana y parecía haber ganado velocidad.

Por ejemplo, había sido más rápido que su compañero Yuki Tsunoda durante todo el fin de semana, pero debido al daño en su VCARB01 se convirtió en el tercer abandono de la carrera.

¿Qué dijo Daniel Ricciardo sobre Lance Stroll en China?

Frente a Motorsport-Total. com, Ricciardo expresó toda su frustración.

"Aparentemente soy un idiota y fue mi culpa. Estoy haciendo lo mejor que puedo para no decir lo que quiero decir, pero: que se joda ese tipo", dice Ricciardo lo que piensa.

Por tanto, opina que Stroll debe demostrar su responsabilidad, aunque eso, por supuesto, no elimina el fracaso. "Si vuelve a mirarlo en una hora, asumirá la responsabilidad. Pero si no lo hace, entonces no puedo ayudarlo. Nadie aquí puede", agregó.

"Puedes ver que su casco gira inmediatamente hacia la derecha cuando frena y está mirando el vértice de la curva 14. No me mira en absoluto y cuando mira hacia atrás está detrás de mí", señaló.

Stroll no se señaló inmediatamente después y Ricciardo no lo entiende. "Sí, estábamos todos atascados. Pero es una curva cerrada, no es como si él me empujara y me pinchara una llanta. Pasó debajo de mi auto", finalizó.