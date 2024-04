Sergio Pérez tuvo una espectacular actuación en la clasificación para el Gran Premio de China 2024.

El mexicano arrancará detrás de Max Verstappen en el circuito de Shanghai, ya que su compañero de equipo se llevó la pole por un tiempo de 1:33.660 segundos.

Detrás de ellos, Fernando Alonso, Lando Norris y Oscar Piastri completaron a los primeros cinco. Charles Leclerc, Calvos Sainz, George Russell, Nico Hulkenberg y Valtteri Bottas llegaron en seguida.

El resto de la parrilla quedó ordenada de la siguiente manera: Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant.

Luego de un emocionante Sprint, la clasificación para el Gran Premio de China comenzó con muchos pilotos en los primeros instantes de la Q1; sin embargo, los corredores de Red Bull dejaron pasar poco más de cinco minutos de la sesión.

Checo estuvo en riesgo luego de que Alex Albon lo estorbara en su primer intento de vuelta, una situación similar a la que vivió Lewis Hamilton; no obstante, solamente el mexicano pudo pasar a la siguiente ronda por unas cuantas milésimas de segundo.

Al final, quedaron eliminados Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant.

La Q2 transcurrió con la pista en mucho mejores condiciones del asfalto gracias al sol que iluminó el circuito de Shanghai. Lamentablemente, a poco más de 6 minutos de terminar la sesión, Carlos Sainz derrapó en la entrada a la recta principal y perdió el control de su auto.

Terminó estrellado en la barrera, aunque no de gravedad; sin embargo, esto provocó la salida de una bandera roja y la suspensión de la actividad de la pista. Gracias a que no fue un impacto muy grave y el equipo tuvo tiempo de hacer las reparaciones, el nacido en Madrid pudo continuar participando.

Sainz y Checo despejaron sus dudas y pasaron sin mayores complicaciones. Finalmente, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alex Albon y Pierre Gasly fueron quienes quedaron fuera de la pelea por la pole.

Q2 CLASSIFICATION



After hitting the barriers earlier in the session, Sainz finishes P3 🤯 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/nTrWmHsy35