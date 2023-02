Aston Martin ha confirmado que Felipe Drugovich compartirá las funciones de conducción con Fernando Alonso en la prueba de pretemporada de Bahréin.

Los preparativos del equipo con sede en Silverstone para la nueva temporada de F1 se vieron afectados por la noticia de que Lance Stroll estaría ausente tras sufrir lesiones en un accidente ciclista en España.

Relacionado: Fernando Alonso: Sólo en este deporte entrenas un día y medio y luego compites

Drugovich, actual campeón de F2 y piloto de la academia de Aston, compartirá funciones con Alonso en el Circuito Internacional de Bahréin cuando comiencen los test el jueves.

Una actualización en Twitter de Aston Martin confirmó: "Felipe Drugovich asistirá a la prueba de Bahréin para compartir las funciones de conducción con Fernando Alonso. Está previsto que Felipe conduzca el AMR23 el jueves por la mañana y Fernando se haga cargo por la tarde.

"Horario para viernes y sábado por confirmar", señalaron.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo