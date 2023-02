Ángel Armando Castellanos

Martes 21 Febrero 2023 08:40 - Actualizada: 09:17

Fernando Alonso reclamó que sólo en la Fórmula 1 se entrena un día y medio de cara a un Campeonato Mundial. Cree que eso no es justo y está molesto al respecto.

En este 2023 sólo habrá tres días de pretemporada oficial que se llevarán a cabo este fin de semana en Sakhir. Una semana después esa misma sede recibirá el primer Gran Premio de la temporada.

Por lo tanto, avisa que no va a estar en su mejor momento para esa carrera, para la de Arabia Saudita y para la de Australia. Justo después habrá tres semanas sin competencia y llegará el GP de Azerbaiyán.

"Este año solo tenemos una prueba de un día y medio en Bahréin, así que soy consciente de que no estaré al 100% en Bahréin, no en Jeddah, tal vez no en Australia.

"Así que eso es un poco injusto. Creo que, como también dije en inviernos anteriores, este es el único deporte en el mundo en el que haces un día y medio de práctica y luego disputas un Campeonato Mundial. No hay otro deporte en el mundo", consideró en charla con RaceFans.

Carreras complicadas

Por lo tanto, sabe que su inicio de temporada será todo menos sencillo, porque así le pasó con Alpine en 2021.

"Espero algunas carreras difíciles hasta que encontremos dónde funciona el auto, con qué ventana de configuración tenemos que trabajar. Las primeras cinco carreras o seis carreras en Alpine, estaba luchando mucho para sentir la parte delantera, diferentes configuraciones de dirección asistida, todas estas cosas", explicó.