¡Alonso puede DEJAR la Fórmula 1!

Fernando Alonso ha dejado claro que no planea dejar de conducir pronto, pero lo que no se sabe es hasta cuando será en la Fórmula 1, o si pasará a otra categoría, como anteriormente lo ha hecho.

Alonso no ha descartado volver a la categoría WEC, menos hacerlo con Aston Martin, equipo con el cual está actualmente en la Fórmula 1. De momento no se sabe cuando será que el español decida hacer el movimiento.

El bicampeón de Fórmula 1 también ha sido exitoso en el campeonato de Resistencia y en las 24 Horas de Le Mans con Toyota, pero después decidió regresar a la Fórmula 1.

Si bien tiene bastas opciones para seguir en la Fórmula 1 la siguiente temporada siendo uno de los pilotos más codiciados del mercado con rumores como Red Bull o Mercedes tras él.

Artículo relacionado: ¡Siguen los ATAQUES contra Red Bull!

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre ir a la WEC con Aston Martin?

"Sí, pero ahora no. No me ha venido a la cabeza", ha admitido en declaraciones que recoge Racing News 365. "Me encanta el Valkyrie. Recibiré el mío –la versión de calle– en julio. Estoy esperando tanto, ¡porque falta un año para la entrega!", ha asegurado.

"Entonces, ¿por qué no? Quizás, si conduzco el coche en casa y luego lo conduzco en un circuito, será precioso", finalizó el español.