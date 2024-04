¡Claman JUSTICIA para Alonso!

Fernando Alonso terminó sexto en el Gran Premio de F1 de Australia, pero recibió una penalización de 20 segundos después de una caída de George Russell, que lo dejó en octava posición, por lo que Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo reaccionó ahora con decepción ante la sanción.

Alonso comenzó la carrera en el circuito de Albert Park desde el décimo lugar, pero pudo recuperar varias posiciones al entrar durante un coche de seguridad virtual para el Mercedes parado de Lewis Hamilton.

En las últimas vueltas tuvo que mantener a Russell detrás de él en la lucha por la sexta posición, hasta que al británico le salió mal las cosas en la penúltima vuelta. Russell se deslizó en la trampa de grava de la curva 6, chocó contra la pared y volvió a la pista con su Mercedes, terminando la carrera bajo banderas amarillas.

Sospechando que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso, la dirección de carrera de la FIA señaló al bicampeón del mundo como responsable del accidente.

¿Cómo defendió la Real Federación Española de Automovilismo a Fernando Alonso?

"El problema es que al final de la temporada , parece que hechos idénticos están siendo castigados de forma completamente diferente e injusta", afirmó Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) a SoyMotor.

"Ya sea porque han sido demasiado blandos con alguien o demasiado estrictos, pero lógicamente incidentes similares también deberían ser castigados de la misma manera", agregó.

"A mi opinión, no soy partidario del castigo que recibió Fernando. Creo que es injusto y exagerado. Los propios comisarios dijeron que Alonso tiene derecho a tomar una línea diferente en las curvas", destacó.

"Tiene derecho a dificultar el adelantamiento de su perseguidor, también dijeron que Alonso no es responsable del aire sucio que provocó que Russell tuviera su accidente. El aire sucio, frene o no Alonso, no es algo que pueda evitar", mencionó.

"Me pregunto dónde está la frontera. Tenemos que ser claros al respecto. ¿Está bien una pérdida de velocidad del 1%, pero un 2% es demasiado? Dónde está el límite no está escrito en ninguna parte, así que no estamos hablando de lo que está o no permitido, sino que estamos hablando de sobre una sentencia aquí", continuó.

"Fui testigo de una de las peores 'pruebas de freno' de la historia, que también ocurrió en Australia, la de Jacques Villeneuve con Ralf Schumacher en 2001, que terminó de la peor manera con un comisario murió tras ser atropellado por una rueda. Una 'prueba de freno' puede ser mortal, pero Alonso no es así. No entiendo dónde está el límite. No creo que el el castigo es justo", finalizó el directivo.