El sueño de F1 español, cada vez MÁS CERCA

Según el exjefe del equipo Eddie Jordan, podríamos estar ante la última temporada de Lance Stroll en la Fórmula 1, De acuerdo al irlandés, Carlos Sainz podría convertirse en el sustituto del hijo del mandamás en un equipo 100% español junto con Fernando Alonso.

Lance Strulovitch, más conocido como Stroll junior, comenzó su octavo año en la categoría reina en 2024. Aunque no todo el mundo está convencido de las cualidades del canadiense de 25 años, sí consiguió hacerse con una pole position.

A través de Williams y Racing Point finalmente aterrizó en Aston Martin. Con el apoyo de los recursos financieros de su padre Lawrence, Lance nunca ha tenido que preocuparse por su asiento, pero Jordan sospecha que eso podría cambiar si quieren hacer competitivo el equipo.

¿Qué dijo Jordan sobre la posibilidad de reunir a Fernando Alonso con Carlos Sainz?

En el Formula for Successpodcast, explica Jordan el papel clave de Sainz en todo esto.

"Si Sainz no se va a Milton Keynes, Stroll tendrá que preocuparse. No te sorprendas si ves un equipo Aston Martin exclusivamente español el año que viene con Fernando Alonso y Carlos Sainz. No olvides dónde escuchaste eso por primera vez". Jordan señala directamente a su bola de cristal.

"Te lo digo, creo que si no hay lugar para él en Red Bull, se unirá a Fernando en Aston Martin. Eso es lo que creo. No tengo ninguna prueba real, pero es un presentimiento, Muy a menudo mi instinto es un poco diferente al de los demás. Y a veces tengo razón. A veces lo arruino por completo. Pero suena bien", agregó.