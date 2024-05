¡Alonso EXHIBE malos manejos de la FIA!

Fernando Alonso terminó teniendo razón en su reclamo de que Lewis Hamilton no recibiría ninguna penalización tras el incidente en la carrera Sprint.

La FIA ha oficializado que Hamilton ha quedado libre de cualquier tipo de sanción después de que el británico estropeara la carrera de Alonso y terminara con la carrera para Norris y Stroll.

Esto solo dejó exhibida la forma en el trato preferencial hacia los pilotos británicos cuando se manejan cuestiones de castigos en la categoría, algo que el español ya había afirmado anteriormente.

Después de terminada la carrera sprint, Fernando dejó claro a los medios que estaba seguro que Hamilton no tendría sanción por "no ser español".

En palabras para DAZN, citadas por Motorsport.com, Alonso también comentó: "Creo que a algunos les arruinó la carrera, especialmente a Norris, que tenía un coche muy rápido y quedó fuera en ese incidente".

"Tal vez no fui castigado hoy, pero siempre lo soy, hoy estaba detrás de Ocon, tal vez podría arriesgarme y adelantarlo, pero lógicamente no me arriesgo a no ser castigado. Intenté correr, que dura 19 vueltas, y volver con el equipo para hablar de los cambios", declaró.

Artículo relacionado: ¡Checo pone EN SU LUGAR a Ricciardo!

¿Qué dijo el comunicado de la FIA sobre el incidente de Lewis Hamilton?

En el comunicado oficial de explicación del incidente, los comisarios de la FIA emitieron lo siguiente:

"Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marshalling, videos y evidencia de video en el automóvil y determinaron que los autos 14, 18, 44 y 4 chocaron cuando navegaban por la curva 1 de la vuelta 1. La colisión resultó en daños a los autos 14, 18 y causó Coche 4 para retirarse.

A partir de la evidencia en video, parecía que ocurrieron al menos tres colisiones: la primera entre los autos 14 y 18 y luego entre el auto 44 y el auto 14 y finalmente entre el auto 18 y el auto 4. Si bien nos pareció que los incidentes comenzaron Con los coches 14 y 18, la llegada repentina y rápida del coche 44 contribuyó a las diversas colisiones.

Sin embargo, no pudimos identificar a uno o más conductores total o predominantemente culpables de las distintas colisiones ni de ninguna de ellas. Además, teniendo en cuenta que esto fue en la curva 1 de la vuelta 1, donde se da mayor libertad a los pilotos en caso de incidentes, no tomamos más medidas.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los límites de tiempo aplicables.

Las decisiones de los delegados se toman independientemente de la FLA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas pertinentes presentadas."

🚨 OFICIAL: La FIA comunica que NO HABRÁ SANCIÓN para LEWIS HAMILTON por el incidente de la salida con Fernando Alonso y Lance Stroll.#F1 #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/dDhvAvEWQW — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 4, 2024

Por otro lado, el hermano de Checo Pérez, Antonio, también sacó su lado más sarcástico al dejar claro el claro beneficio del que gozan los pilotos británicos en este tipo de desiciones.