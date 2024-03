¡Inesperada DEFENSA a Fernando Alonso!

La Fórmula 1 necesita ser más clara sobre lo que es y lo que no es un nivel aceptable de conducción defensiva tras la sanción a Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia, eso al menos según la opinión de Guenther Steiner.

Alonso recibió una penalización retrospectiva de por conducción peligrosa, convertida en 20 segundos de tiempo de carrera al reducir la velocidad delante de George Russell en la aproximación a la curva 6 al final de la carrera en Australia.

La decisión ha provocado un debate sobre lo que se considera una defensa hábil y cuándo cruza una línea, pero hablando después de ser anunciado como nuevo embajador del Gran Premio de Miami, el ex director del equipo Haas, Steiner, dice que la claridad es el resultado más importante.

¿Qué dijo Guenther Steiner sobre el incidente de Fernando Alonso?

“No he visto los datos, solo leí lo que todos ustedes han leído, que él estaba frenando y pisando el freno y cosas como esta”, dijo Steiner a Racer

“Creo que ahora estamos en un punto en el que lo tuvimos con Kevin Magnussen donde estaba defendiendo en Arabia Saudita, ahora Fernando defendiendo la posición", agregó.

“Pero además, el veredicto de los comisarios (estás equivocado pero tienes razón) no me quedó muy claro. Te sancionan, pero no sabemos si deberías recibir la sanción. Es como te digan: 'Te doy la penalización, pero no estoy seguro de si has hecho mal'. Así que creo que tiene que ser un una postura más clara, que también debe ser la misma para todos", sentenció.

Aston Martin optó por no apelar la sanción impuesta a Alonso, a pesar de que le costó al equipo dos puntos en total, citando una falta de nueva evidencia que le permitiría solicitar un derecho de revisión.

