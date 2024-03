Alonso, con PREOCUPANTE problema en su equipo

Fernando Alonso tendría un preocupante problema dentro de Aston Martin de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con información de Motorsport.com, el equipo de Silverstone respondió así a las dudas de los medios de comunicación con respecto a su nuevo túnel de viento: "Está en construcción, así que [estará] listo hacia finales de año. La verdad es que es bastante impresionante, así que la próxima vez que vayamos, ¿quizá en Silverstone vengas?", dijo en tono de broma.

Además, contestaron a la pregunta si podrán usar la instalación para el desarrollo del monoplaza 2024: "No lo sé. No, no puedo comentar eso porque cuando haces un nuevo túnel, entonces tienes que ponerlo en marcha, asegurarte de que los números [que] están saliendo son correctos, así que creo que sería una decisión para el equipo aerodinámico para asegurarse de que todo está ahí, y luego haremos el intercambio o no", señaló.

El equipo del bicampeón español está viendo un inicio de temporada algo decepcionante y actualmente son el quinto auto más rápido de la parrilla. Esto queda muy lejos de los resultados que tuvieron en el año pasado con cinco podios en las primeras cuatro carreras.

Así mismo, Fernando tiene contrato hasta finales de la campaña 2024 y ya hay muchos rumores sobre un posible traspaso a Mercedes o Red Bull. Si Aston quiere tener cartas fuertes para tratar de convencer a Alonso, deben maximizar todas sus posibilidades de entregar el auto más competitivo que puedan.

¿Qué es un túnel de viento en la Fórmula 1?

Esta instalación ayuda a los equipos a imitar las corrientes de aire que pasan alrededor de cada monoplaza. Esto puede ser sumamente útil en sitios como Austin, Texas, donde los conductores tuvieron problemas por el viento que movía los coches durante las competencias.

Además, los vehículos son afectados por la resistencia del aire, lo que provoca que pueda reducirse su velocidad. Hablamos de aerodinámica. La idea es llevar los autos al límite, que sean tan eficientes y rápidos como se pueda para ganar.

Este espacio tiene un ventilador enorme, que libera mucho aire en muy poco tiempo. Además, hay una plataforma circular móvil, una maqueta a tamaño real del coche y todas las computadoras posibles.

De acuerdo con las reglas de la Fórmula 1, la velocidad máxima en este espacio es de 180 km/h, menor si se compara con los 200-300 kilómetros de la carrera. Esto sirve para tratar de reproducir todo lo que podría pasar en las competencias, y entender cómo prevenir los efectos nocivos del viento en los autos. Cuestión de rendimiento.

Brabham fue la primera escudería en emplear esta instalación en la Fórmula 1. Pasó en 1964, cuando la categoría empezaba a cobrar gran popularidad y todo el mundo buscaba mejorar su rendimiento.

Antes fueron empleados por la industria de la aviación, que buscó hacer más eficiente el transporte. Según las posiciones al final de cada temporada, la F1 permite un cierto número de horas disponibles en la instalación.