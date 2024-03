El nuevo DESPLANTE de Verstappen contra Checo

Max Verstappen ha realizado un nuevo desplante hacia Checo Pérez y además ha dado una advertencia firme a Red Bull en respuesta a una situación que surgió en el Gran Premio de Australia entre los pilotos de Williams.

Durante la FP1 en Melbourne el viernes, Alex Albon sufrió una fuerte caída en la curva seis, causando grandes daños en su chasis FW46.

Con la pieza dañada sin posibilidad de reparación, Williams se quedó sin chasis de repuesto durante el fin de semana después de un intenso período invernal. Esto obligó al director del equipo James Vowles tomará la decisión de retirar a Logan Sargeant de la carrera y ceder su chasis a Albón.

Tras darse este bizarro asunto, Verstappen ha dejado clara su postura si esto sucediera en Red Bull y se le pidiera un acto de compañerismo con Checo Pérez.

¿Cuál es e nuevo desplante de Verstappen hacia Checo?

Hablando del intercambio de coches de Williams con De Telegraaf, el tricampeón confirmó que no habría hecho lo mismo que Sargeant, e incluso afirmó Destrozaría su coche si le sucediera la misma situación.

“Es una mierda para Logan, por supuesto. Desde el equipo y desde el aspecto del rendimiento, entiendo por qué lo están haciendo. Pero no es agradable. ¿habría renunciado a mi coche en tal caso? Pues no, en mi posición no", dijo el holandés.

“Ya estaría en el avión de regreso a casa si eso sucediera, yo también habría aplastado mi propio coche primero. Entonces nadie habría podido conducir", dijo de manera egoísta el neerlandés

“Pero nuevamente, en mi puesto actual, no tengo que preocuparme de que me pidan algo así. Eso me parece lógico", finalizó.

Max Verstappen afirmó que no haría lo mismo que Sargeant

De esta manera queda claro como en Red Bull el tema del compañerismo corre de solo parte de sólo uno de los pilotos del equipo, Checo.