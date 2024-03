La anécdota que REALZA la labor de Checo en Red Bull

Es conocido que tratar con Max y Jos Verstappen es algo que no todos pueden hacer, por eso recientemente se ha destacado la labor de Checo Pérez al poder de manera exitosa rendir con ellos en Red Bull. Para muestra de ello Esteban Ocon habló de cómo era la situación desde la época en karting.

Ocon ha admitido que muchos conductores y padres solían tener miedo de los dos Verstappen cuando estaban en las categorías iniciales del automovilismo. El francés admite que él mismo no era así con su padre y afirma que después de su campeonato de F3 durante la temporada 2014, estaba enojado porque no consiguió un asiento en la F1 y Verstappen sí.

En elPodcast High Performance, Ocon recuerda las actitudes sobre Verstappen y su padre Jos.

¿Qué dijo Ocon sobre los Verstappen?

Durante el karting, dice el francés, ya era bastante intenso cuando Jos estaba allí. "A veces era intenso. Todo el mundo tenía un miedo de Jos y Max en ese momento, porque Jos conducía en Fórmula 1 y era conocido por lo feroz y aterrador que podía ser. Pero mi padre y yo nunca tuvimos miedo. Queríamos Me gusta correr rápido. A veces superamos los límites y otras no llegamos a la meta", declaró.

Ocon ha tenido experiencia con muchos otros pilotos que ahora están activos en la F1 . Sin embargo, hay dos pilotos que destacan por encima del resto para el francés.

"Charles Leclerc y Max Verstappen. He corrido con ellos desde que éramos niños, con Max desde 2010. Las condiciones nunca importaron, siempre corríamos cabeza a cabeza, siempre entre los tres primeros", agregó.

Verstappen ya se ha proclamado tres veces campeón del mundo, mientras que Charles Leclerc conduce para Ferrari y ha conseguido cinco victorias en la F1.

En 2014, Ocon se coronó en F3, luego También lo acompañó Verstappen, campeón, mientras que el holandés acabó tercero esa temporada y no pudo alejar al francés del campeonato.

Si bien Verstappen hizo su debut en nombre de Toro Rosso al año siguiente, Ocon tuvo que observar ese año desde afuera de la parrilla.

"Gané el título y no fui a la Fórmula 1. Eso no fue justo, pero son cosas en las que no tengo nada que decir. Fue entonces cuando casi comencé a trabajar con mi padre como mecánico en el programa de Lotus F1, pero se quedaron sin dinero para continuar", destacó.

"Durante este período, de 2014 a 2015, llamaba constantemente a Toto Wolff preguntándole si había alguna solución para mí", finalizó.

Esa solución estaba ahí, porque Ocon formó parte de Mercedes desde 2015, aunque nunca pilotaría para el equipo de forma permanente, fue un trampolín para el francés hacia eventuales aventuras en Manor, Force India y Renault/Alpine.