El ALARMANTE problema de los jóvenes pilotos en F2

En una temporada en la que no se produjo ni una sola transferencia de piloto fuera de temporada, el inesperado debut de Ollie Bearman en la Fórmula 1 de Arabia Saudita fue un recordatorio oportuno de que los 20 pilotos del deporte tienen un suministro interminable de aspirantes que buscan reemplazarlos.

Bearman solo tuvo una sesión de entrenamientos libres para familiarizarse con el Ferrari SF-24 y, sin embargo, casi igualó el tiempo de clasificación de Lewis Hamilton antes de avanzar cuatro posiciones en la carrera.

El hecho de que Ferrari 2024 sea una máquina potente ayuda, pero este adolescente venció a 13 pilotos mucho más experimentados en la carrera más larga de su carrera en el circuito urbano más rápido del calendario.

Sin embargo, a pesar de todos los titulares dicen que Bearman se merece un asiento en Fórmula 1, el as británico terminó sexto en la Fórmula 2 2023 y se encuentra al final de la clasificación de la F2 2024. También es el graduado más reciente en la cima.

Las noticias de la serie alimentadora que quizás no hayas leído y que contrastan marcadamente con el debutante más reciente del deporte son el fichaje del campeón de F2 de 2022 para la temporada 2024 o el asiento de campeón de 2023 para este año.

¿Cómo le ha ido a otros ganadores de la Fórmula 2?

Al ganar la Fórmula 2 y derrotar a los otros 21+ aspirantes, estos dos pilotos han hecho lo que Bearman no ha hecho: enfrentar bajas perspectivas de carrera en la F1 en su futuro inmediato, salvo un brote de apendicitis en la parrilla.

Felipe Drugovich, la historia de gran éxito de F2 2022, convirtió esa victoria en el campeonato, el posterior fichaje por la academia de Aston Martin y un año aprendiendo cómo funciona la Fórmula 1 desde el garaje de Aston en una prestigiosa... conducción ELMS.

ELMS, o European Le Mans Series, es esencialmente la versión regional del WEC, y Drugovich competirá con maquinaria LMP2.

Si bien no hay nada de malo en que un piloto obtenga tiempo en pista, el LMP2 no es un auto de Fórmula y, para muchos, ELMS está un paso por debajo de la Fórmula 2.

De hecho, la parrilla de 2024 tiene varios nombres que abandonaron el mundo de las series secundarias sin necesidad de ganar el campeonato más alto en la escala de F1 para llegar allí.

Drugovich se unirá a sus compañeros novatos Ollie Gray, P28 en F3 el año pasado, Lorenzo Fluxa y Macéo Capietto, quienes compitieron en la Fórmula Regional en 2023 y decidieron no participar en la F3, además de un puñado de estrellas C de la F1 como Will Stevens, Robert Kubica y Paul di Resta, para correr por Europa.

No es la gloria suprema de conducir F1 a tiempo completo que Charles Leclerc, George Russell u Oscar Piastri han disfrutado desde que conquistaron títulos de F2.

Hay que sentir por el brasileño que suspendió su carrera hasta 2023, con la esperanza de encontrar un puesto en la F1 en algún lugar este año.

Las cosas tampoco pintan mucho mejor para el sucesor de Drugovich, ya que Theo Pourchaire se unirá a la Súper Fórmula japonesa este año.

Aunque al junior de Sauber le está yendo mejor que a Drugovich al tener un asiento de carrera para el año siguiente a su gloria en el campeonato de F2, parece que será un momento solitario en el Lejano Oriente para el francés.

Pourchaire es el único representante del campeonato que no es japonés, lo que no tiene precedentes en la serie, incluso en sus días de Fórmula Nippon.

Eso no quiere decir que el campeón de F2 de 2023 no pueda regresar a Europa con un asiento Sauber en 2025, pero el hombre que derrotó a Liam Lawson en el título de Super Fórmula el año pasado, Ritomo Miyata, dio un paso adelante en la F2.

Sin embargo, la primera ronda de Pourchaire en Suzuka fue un fin de semana desastroso, y la falta de comunicación entre el francés y el paddock japonés no ayudó.

Dado que Sauber ha reclutado al actual líder del campeonato de F2, Zane Maloney, en sus filas, Pourchaire podría seguir a Drugovich y ser otro campeón de F2 olvidado que nunca llega a la F1.

La meritocracia rara vez se ve en las categorías inferiores, y el patrocinio o la riqueza familiar a menudo son factores que van más allá del talento por sí solo.

Sin embargo, nos acercamos a niveles alarmantes de desproporcionalidad de los pilotos cuando lo mejor que las series principales pueden ofrecer no puede llegar a la F1, mientras que los corredores sin títulos sí pueden.

Esto no pretende desacreditar a ningún graduado que llegue a la cima sin un campeonato; Después de todo, Max Verstappen no tiene títulos de series secundarias.

Es más destacable que hemos visto a Lawson y Bearman llegar a la F1 y actuar como si siempre hubieran estado ahí sin tener tiempo para prepararse, pero ninguno de los dos ha ganado la segunda división.

Mientras los campeones Drugovich y Pourchaire esperan (¿no?) pacientemente su oportunidad, Zhou Guanyu y Yuki Tsunoda, que terminaron en P3 en la F2, además de Logan Sargeant, que finalizó en P4, están disfrutando de un empleo en la F1.

Sí, hay otros factores, como el tiempo que le toma a un piloto ganar un título de F2 y la afiliación a una academia.

No obstante, si un asiento en ELMS o ser un extraño en una tierra extraña es el gran premio por años de pagar para ser el paddock de apoyo y ocupar la P1, cabe preguntarse si el próximo piloto del nivel de Verstappen podría decidir no molestarse nunca en intentar llegar a la F1.